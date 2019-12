Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Martin Hübner folgt Clueso

Für das Konzert von Clueso am Samstag, 28. Dezember, in der Messehalle, das seit Längerem ausverkauft war, gibt es durch die Öffnung eines weiteren Zuschauerbereiches wieder Eintrittskarten. Außerdem gibt die Möglichkeit, anschließend noch bei der After-Show-Party zu singen, zu feiern und zu tanzen. Diese findet am 28. Dezember ab 22 Uhr im Predigerkeller statt. Dann will Martin Hübner, der ältere Bruder von Clueso, sein Können zeigen.

„Hauptsächlich wird wohl Techno-Musik zu hören sein“, so der 41-Jährige DJ, der bereits eine Schallplatte veröffentlicht hat. Der Eintritt zur After-Show-Party ist frei.

Konzert, 28. Dezember, 20 Uhr