Thüringen Hilft: Die schönsten Märsche und die größten Hits beim Konzert des Erfurter Luftwaffenkorps

Mit zackigen Märschen, volkstümlicher Blasmusik, den besten Hits von Udo Jürgens und bekannten Western-Melodien will das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am 30. November im Erfurter Kaisersaal begeistern. Da das Konzert am Nachmittag bereits ausverkauft ist, kommt das große Blasorchester der Bundeswehr für ein Zusatzkonzert um 19.30 Uhr erneut auf die Bühne.

Nach langer Coronapause kann das Luftwaffenmusikkorps endlich wieder auf Konzerttournee gehen. „Nach dieser langen, bisher nie dagewesenen, musikalischen Durststrecke freuen wir uns schon sehr darauf, unser Publikum wieder zu begeistern“, versichert Major Tobias Wunderle. Der Leiter des Musikkorps hat dafür ein mitreißendes Programm zusammengestellt. „Die Gäste dürfen sich auf typische Militärmusik ebenso freuen wie auf die schönsten deutschen Volkslieder und beliebte Schlager-Melodien.“

Traditionell spielt das Musikkorps im Kaisersaal für die Spendenaktion „Thüringen hilft“ unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland. Seit zehn Jahren unterstützt die Aktion sozial schwache Familien, behinderte Kinder und Jugendliche sowie Senioren mit speziellen Therapien und besonderer Ausstattung. Auch in Erfurt wurden in den vergangenen Jahren viele Projekte gefördert, etwa im Martin-Luther-Haus, einer Wohnstätte für demenzkranke Senioren, oder im Begegnungszentrum am Roten Berg, wo Kinder aus sozial schwachen Familien gefördert werden.

Tickets für das Konzert am 30. November um 19.30 Uhr im Kaisersaal gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 0361 / 227 52 27 sowie unter www.ticketshop-thueringen.de