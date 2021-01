Thüringen: Zahlreiche E-Scooter-Verstöße

Nur ein Unfall mit Personenschaden mit einem E-Scooter ereignete sich im vergangenen Jahr in Erfurt. Ein 85-Jähriger war mit dem E-Scooter gestürzt und verletzte sich leicht. Ein weiterer Unfall ereignete sich im September, hier entstand nur Sachschaden. In ganz Deutschland indes gab es laut Bundesamt für Statistik zwischen Januar und September 2020 insgesamt 1570 Unfälle mit verletzten Personen. In Thüringen waren es 17 Unfälle. 2019 wurde bei einem E-Scooter-Unfall in Stadtilm eine Person getötet.

Die Landespolizeiinspektion (LPI) erfasst das Gebiet Erfurt und Sömmerda. „Insgesamt registrierten wir in den vergangenen beiden Jahren 295 Verstöße“, sagt Matthias Polten, Sachbereichsleiter Verkehr in der LPI. Da die E-Scooter im vergangenen Jahr aus Erfurt wieder abgezogen und nicht mehr verliehen worden, gab es in dem Jahr auch nur 67 Verstöße. „Dazu gehören das Fahren ohne Pflichtversicherung oder unter Alkohol und Drogen.“ Den höchsten Wert hatte ein 30-Jähriger am 1. Mai mit 2,59 Promille. „Der Älteste, den wir erwischten, war 59, der jüngste elf Jahre alt – letzterer darf in dem Alter noch gar nicht fahren“, so der Polizeihauptkommissar. Vor allem Männer seien erwischt worden, Frauen indes weniger. Der Polizist weist darauf hin, dass zwar keine Helmpflicht bestehe, ein Helm aber bei 20 bis 25 Kilometer pro Stunde, die der Scooter schnell sein kann, den Kopf und letztlich das Leben schützen kann.