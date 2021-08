Thüringer erfolgreich bei Internationaler Chemie-Olympiade

Formeln und logisches Denken, das ist genau ihr Ding. Vier Deutschen waren erfolgreich bei der Chemie-Olympiade, darunter zwei aus Thüringen.

Die vier deutschen Teilnehmer an der Internationalen Chemie-Olympiade in Osaka durften coronabedingt zwar nicht nach Japan fliegen, besuchten aber den Japanischen Garten auf der Bundesgartenschau. Am nächsten Tag schrieben sie – als Übrige von 1795 Teilnehmern – in Erfurt die Klausur. Mit Erfolg. Das deutsche Team bekam zweimal Bronze und zweimal Silber. Zwei von ihnen kommen aus Thüringen: Fynn Kessels (Bronze/Jena/links im Bild) und Tim Enders (Silber/Ilmenau/2.v.l.).