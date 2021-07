Thüringer Rose für Klaus Börold aus Erfurt

Erfurt. Ein 82-jähriger Bowlingsportler aus Thüringen engagiert sich für krebserkrankte Kinder. Nun wird er für sein Wirken ausgezeichnet.

Klaus Börold vom BC Rot-Weiß Erfurt ist mit dem Ehrenamtspreis des Freistaates ausgezeichnet. Er erhielt die „Thüringer Rose“ durch Sozialministerin Heike Werner (Linke). Der 82-Jährige hat sich in gemeinnütziger Weise sozial engagiert. Als Leiter des Organisationsteams in dem Bowlingverein plant, gestaltet und sammelt er Spenden und leitet vielfältige soziale Projekte des Vereins.

„Klaus Börold investiert viel Zeit, Mühe und Herzblut in seine ehrenamtliche Arbeit für an Krebs erkrankte Kinder. Während der Corona-Pandemie war er Initiator von Maßnahmen und Hilfen für sie“, erzählt Wolfgang Zentgraf, der Vereinsvorsitzende. Klaus Börold ist gerührt über diese Auszeichnung: „Für mich ist das eine große Ehre.“

Im vergangenen Jahr wurde der Verein – als erster in Deutschland – zum dritten Mal mit dem „Großen Stern des Sports“ in Bronze und schon zweimal in Silber aufgrund seines herausragenden und beispielhaften, gesellschaftlichen Engagements ausgezeichnet. Auch für dieses Jahr haben Klaus Börold und Mitstreiter schon viele Ideen.