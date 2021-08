THW Thüringen weiterhin im Hochwassergebiet

Erfurt. Noch immer sind Helfer aus Thüringen im Hochwassergebiet im Einsatz...

Die Situation im Hochwassergebiet ist nach wie vor angespannt. Das Technische Hilfswerk kann mit seinen Aufbereitungsanlagen so lange Trinkwasser liefern, bis die örtlichen Wasserversorger wieder übernehmen können. Mit seinen Fachgruppen Trinkwasserversorgung hat das THW daher eine Aufbereitungsanlage mit dazugehörigem Labor aufgebaut. Die THW-Kräfte gaben das Wasser zunächst direkt an die Bevölkerung ab – dank der direkten Einspeisung kommt es jetzt auch wieder aus der Leitung.

Auch aus Erfurt war die Fachgruppe Trinkwasseraufbereitung dort in den ersten beiden Wochen im Einsatz. „Die gesamte Infrastruktur ist kaputt“, berichtet Frank Heilmann. Die Fachgruppe Notinstandsetzung ist noch vor Ort, etwa zehn Helfer erkunden Notbrunnen. Ein Laborant untersucht das Wasser am Nürburgring, wo ein großer Teil aller Helfer stationiert ist. „Er kontrolliert dort die Duschen, das Wasser in der Küche und das restliche Trinkwasser“, berichtet Frank Heilmann. Er rechnet damit, dass demnächst erneut Helfer aus Erfurt ins Krisengebiet fahren werden.