Tour zum Entsorgen der Weihnachtsbäume in Erfurt geht weiter

Die Sammeltour zur Entsorgung der alten Weihnachtsbäume setzt die SWE Stadtwirtschaft am 13. Januar fort.

An diesem Mittwoch sollten die Bäume in den Stadtteilen, die laut Terminliste an der Reihe sind, bis 6 Uhr morgens an den üblichen Abholstellen der Müll- und Wertstofftonnen bereitgestellt werden: Ilversgehofen, Kühnhausen, Mittelhausen, Schwerborn und Stotternheim.

Wer seinen Baum nicht abholen lassen möchte, hat andere Möglichkeiten der Entsorgung

Am Donnerstag, 14. Januar, stehen die Andreasvorstadt sowie Marbach und Tiefthal im Plan.

Die ausgedienten Weihnachtsbäume müssen komplett abgeschmückt sein, weil sie in der Anlage in Schwerborn kompostiert werden.

Wer den Abholtermin verpasst hat oder nicht nutzen wollte, muss sich selbst um die Entsorgung seines Weihnachtsbaums kümmern. Bäume können kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben, zerkleinert in die Biotonne gesteckt oder auf dem eigenen Komposthaufen entsorgt werden.