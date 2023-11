Tränen im Kaisersaal: Erfurter Prinzenpaar startet sensationell in die Session

Erfurt. Die Krönung des Prinzenpaares ist in Erfurt oft emotional. Doch was nun im Kaisersaal geschah, überraschte alle sehr.

Hoch emotional wurde es am Samstag im Kaisersaal. Hier wurde das Prinzenpaar für die aktuelle Karnevalssession gekrönt. Für Julia ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, ihr Prinz Ronny steht auch im echten Leben an ihrer Seite. GEC-Programmchef Kai Grün, der den Kaisersaal in eine Glitzerwelt voller Glamour verwandelt hatte, hatte zudem heimlich dafür gesorgt, dass die drei Kinder des Prinzenpaares auch auf der Bühne erschienen. Knapp 600 Besucher waren gerührt, Prinz und Prinzessin voran.

300 Aktive sorgten für einen unvergesslichen Abend, das vierstündige Programm begeisterte alle Gäste. Standing Ovations folgten am Ende und eine riesige After-Show-Party im Saal, Foyer und Barbereich bis in den Morgen. „Ein unvergesslicher Abend“, schwärmte Prinzessin Julia am nächsten Tag.

