Träumereien auf einem Erfurter Schulhof

Wie sieht ein zeitgemäßer Schulhof, auf dem sich träumen lässt? Inmitten der Erfurter City soll demnächst darauf eine Antwort gegeben werden.

Was verbirgt sich wohl hinter Schulhofträumen? Die schöne Vorstellung, dass der Unterricht an dem Tag schnell endet? Oder die Angebetete beim zugeworfenen Zettel „Willst Du mit mir gehen?“ das Ja ankreuzt?

An der Humboldt-Grundschule ist das Bild bei allen Kindern und Pädagogen klar. Grün, luftig, praktisch – so soll nämlich der Schulhof sein, der jetzt entstehen kann. Pünktlich zum Kindertag überreichten das Kinderhilfswerk, die Drogeriekette Rossmann und ein Chemieunternehmen 10.000 Euro an die Schule, damit der Traum vom schönen Schulhof wahr wird.

Nun wurde bei der Aktion „Schulhofträume“ aber nicht irgendein Preisträger ausgewürfelt. Nein, die Erfurter Grundschule konnte bei einem Wettbewerb mit ihren Ideen überzeugen. Im Kern sind es ein beschattetes grünes Klassenzimmer inklusive Naturpavillon und ein begrünter Schulgarten mit Kräuterschnecke und Hochbeeten.

Da kann man nur die Daumen drücken, dass schnell mit der Umsetzung der Pläne begonnen wird. Und dass die Stadt mitzieht. Sowie vielleicht darüber nachdenkt, wie woanders solche Träume auch verwirklicht werden können.