Transporterfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle auf der A71

Erfurt. Der Fahrer eines Transporters wollte sich auf der Autobahn nicht kontrollieren lassen. Nach einem Unfall mit einem anderen Wagen floh der Mann zu Fuß weiter.

Mehrere Anzeigen handelte sich Sonntagnachmittag ein 34-Jähriger ein, als er auf der A71 in Richtung Sangerhausen vor der Autobahnpolizei flüchtete, die seinen Transporter stoppen und kontrollieren wollte.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der Transporter im Bereich der Anschlussstelle Dreieck Erfurt-Nord von der Autobahn ab und flüchtete weiter auf der B7 und der Landstraße in Richtung Kerspleben. Auf der Landstraße kollidierte der Transporter mit einem VW. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch flüchtete der Fahrer des Transporters weiter und versuchte in Kerspleben im Gewerbegebiet den Beamten zu Fuß zu entkommen.

Er konnte aber wenig später gestellt werden. Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In seinem Fahrzeug wurden außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Bei der Blutprobenentnahme leistete der Mann gegenüber den Polizisten Widerstand, weswegen eine weitere Anzeige hinzukam. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.