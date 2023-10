In Erfurt wurde eine Rentnerin das Opfer von Trickbetrügern. (Symbolbild)

Trickbetrüger erbeuten in Erfurt von Rentnerin Gold und fast 40.000 Euro Bargeld

Erfurt. In Erfurt wurde eine 84-Jährige das Opfer von Trickbetrügern. Die Betrüger wendeten dabei eine perfide Masche an.

Am Donnerstag wurde in Erfurt eine 84-Jährige das Opfer von Trickbetrügern. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei die Rentnerin von einer Frau angerufen worden, die sich als Staatsanwältin ausgegeben hatte. Der Seniorin sei vorgegaukelt worden, dass ihre Tochter einen Unfall hatte, bei dem ein Mensch ums Leben kam.

Um zu verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, sollte die 84-Jährige eine Kaution bezahlen. Leider sei die Seniorin der Forderung nachgekommen und übergab an ihrer Wohnungstür 37.000 Euro in bar und 300 Gramm Feingold. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

