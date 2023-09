Eine Wasserdusche kann an heißen Tagen sehr erfrischend sein. Vielen Gästen des Egaparks reicht auch schon das wadentiefe Wasser des Planschbeckens für eine Erfrischung aus.

Trotz Hitze kein Wasserspielplatz in Erfurt: Warum der Egapark das Planschbecken schließt

Erfurt. Temperaturen bis zu 30 Grad locken viele Familien zum Planschbecken auf die Ega. Das hat jedoch geschlossen. Welche Gründe dahinter stecken.

Der Wasserspielplatz im Egapark zählt an heißen Tagen zu den beliebten Anlaufstellen. Unter den regelmäßigen Nutzern des großen Beckens sind einige Leser unserer Zeitung, die sich über die Schließzeiten des Planschbeckens ärgern. Dieses wurde nämlich am 4. September geschlossen, obwohl auch in diesem Monat heiße Temperaturen auf den Thermometern angezeigt werden.

Planschbeckenzeiten decken sich mit der Freibadsaison in Thüringen

Warum kann das Becken also nicht flexibel zum Baden freigegeben werden? Die Antwort auf diese Frage hängt laut Stadtwerke-Sprecherin Christine Karpe eng mit den wassertechnischen Kontrollen zusammen, für die ein Dienstleister für einen bestimmten Zeitpunkt beauftragt werden muss. Auch die Aufsicht spiele eine Rolle: „Die aktuell angespannte Personalsituation hat eine Verlängerung nicht möglich gemacht. Der Egapark verfügt nicht über zusätzliche Personalkapazitäten und plant den Betrieb daher in einem üblichen Rahmen wie die Freibadsaison in Thüringen“, wie Karpe auf Nachfrage mitteilt.

Matschspielplatz bleibt noch geöffnet

Der Betrieb des gesamten Spielplatzes inklusive Planschbecken und Matschplatz sei vergleichbar mit einem kleinen Bad. „Umfangreiche Kontrollen und Arbeiten wie die tägliche Reinigung des Beckens, die Kontrolle der Wasserwerte, Filterspülungen, Chemiewechsel, Müllrunde, Reinigung des Umfeldes sowie der Sitzbänke, Wasseraufsicht sind darin eingeschlossen“, wie die Sprecherin unterstreicht.

Erschwerend hinzu kommen auch die Zusatzarbeiten, die mit dem Unwetter vom 15. August zusammenhängen und durch die das Personal des Parks an anderen Stellen unter Druck steht.

Doch ganz ohne Erfrischung müssen Kinder nicht auskommen: Der Matschspielplatz ist noch bis zum 15. Oktober in Betrieb.