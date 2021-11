Trotz Verbotsschild weitergefahren und im Gleisbett gelandet

Erfurt. Ein 38-Jähriger ignorierte das Verbotsschild in Erfurt, fuhr weiter - und landete mit seinem Auto im offenen Gleisbereich der Straßenbahn.

Ein 38-jähriger VW Fahrer ist Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Erfurter Friedrich-Ebert-Straße in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Aufgrund von Bauarbeiten an den Schienen ist dieser Bereich aktuell für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das interessierte den Mann aber nicht und so fuhr er trotz eines Verbotsschildes einfach weiter. Er landete mit seinem Auto im offenen Gleisbereich, konnte sich aber wenig später selbstständig befreien.

Da weder die Gleise noch das Fahrzeug beschädigt wurden, wurde der Unfall nicht aufgenommen. Allerdings erhielt der Mann als Andenken an diesen Vorfall ein Verwarngeld für die verbotene Einfahrt in die Baustelle.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: