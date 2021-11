Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus: Mann mit über 3 Promille hinterm Steuer

Erfurt. Trunkenheitsfahrten sind keine Delikte, die der Polizei nur nachts begegnen. In Erfurt wurde der Polizei jetzt am helllichten Tag ein betrunkener Autofahrer gemeldet.

Mehrere Zeugen haben Mittwochnachmittag der Polizei einen 56-jährigen Toyota-Fahrer gemeldet, der betrunken von Rastenberg nach Hardisleben fuhr.

Die Polizisten gingen dem Verdacht nach und suchten den Mann an seiner Wohnadresse auf. Da das Auto auf dem Grundstück stand, aber niemand die Tür öffnete, wurde die Wohnungsdurchsuchung durch eine Richterin angeordnet.

Der 56-Jährige konnte kurze Zeit später in seinem Haus angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Der Mann musste aufgrund des hohen Alkoholgehalts in seinem Blut zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

