Tschüss Nachhaltigkeitsexperiment

Es kommen zwei Frauen in einen Kein-Müll-Laden. Die erste sucht nach Deckeln für ihre Einmachgläser. Die zweite bringt ausrangierte Einmachgläser. Die Behälter sind kein Müll, sie taugen ja noch - so das Verständnis des Kein-Müll-Ladens. Beide treffen sich also in dem kleinen Lädchen, die Erste bekommt Einmachgläser mit Deckel, die Zweite hat nun mehr Platz im Schrank. Diese zufällige Begegnung war das schönste Erlebnis für Benjamin Zeising, dem Initiator des Kein-Müll-Ladens in der Meienbergstraße. „Die Leute haben sich einfach gefunden. Unser Laden wäre gar nicht nötig gewesen”, kommentiert er die Erinnerung. Aber: Ohne das Lädchen für Nachhaltigkeit wären sich beide Frauen mit ihren Anliegen nicht begegnet.

Der Kein-Müll-Laden erhielt in den letzten zehn Monaten seit seiner Eröffnung im April 2019 500 Euro in Form von städtischen Fördergeldern. Zum 31. Januar endete die Projektförderung der Stadt. Diese würde das Projekt gern unterstützen, jedoch ist in dem dazugehörigen Topf des Haushalts kein Fördergeld dafür verfügbar. Der Wunsch der Initiative, kontinuierliche Unterstützung für den umweltbewussten Umgang mit Müll zu erhalten, kann bisher nicht realisiert werden. Seit der Eröffnung stellt der Vermieter des Hauses den Kein-Müll-Laden von der Miete frei. Zusätzliche Kosten trägt der zuständige Verein Welt(t)raum. Dessen Mitglieder organisieren den Betrieb ehrenamtlich.

Für den Projektleiter Zeising soll das kein Dauerzustand bleiben: „Es ist unfair gegenüber dem Eigentümer, es ist unfair gegenüber den Leuten, die hier mitmachen, weil wir bisher so gut wie niemanden eine Aufwandsentschädigung zahlen könnten.“ Es sei nach seinem Verständnis nicht mit sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit vereinbar und die ist Kernpunkt in der Philosophie des Welt(t)raum e.V.. Sollten sich bis Ende Februar keine alternativen Fördermöglichkeiten ergeben, wird der Kein-Müll-Laden schließen.