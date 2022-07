Turbulentes Wirrwarr in Willroda

Willroda. Eine turbulente Verwechslungskomödie kündigt das Theater im Palais für zwei Open-air-Auftritte an.

Mit Sommer-Open-air-Vorstellungen ist das Theater im Palais am Freitag, 22., und Samstag, 23. Juli, jeweils um 20 Uhr auf dem Gelände des Forsthauses Willrode zu Gast. Gespielt wird das Stück „Ein (Alb-)Traum von Hochzeit“- eine turbulente Verwechslungskomödie, in der Bill am Morgen seiner Hochzeit die Geschehnisse des Vorabends aufzuklären versucht. Sein Freund Tom soll ihm mit einer Notlüge beistehen, um die Situation zu retten. Am Ende verstricken sich beide in einem Wirrwarr aus Heimlichkeiten. Karten zu den Veranstaltungen gibt es im Vorverkaufsbüro in der Michaelisstraße 30, telefonisch unter 0361/55049901 oder unter kontakt@theaterimpalais.de.