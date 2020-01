Udestedt. Neue Gemeindepädagogin will sich im Bereich zwischen Stotternheim und Großrudestedt vor allem der Jugendarbeit widmen

Udestedter Pfarrhaus wird bis Ende April in die Kur genommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Udestedter Pfarrhaus wird bis Ende April in die Kur genommen

Auch nach der Neugliederung der evangelischen Pfarrbereiche, nach der Zusammenlegung von drei auf zwei Pfarrbereichen im Süd-Westen des Sömmerdaer Landkreises, werde es in den Kirchgemeinden keine nennenswerte Einschränkungen geben. „Es brennt Licht“, versichert Gregor Heidbrink, Superintendent des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt und meint damit vor allem die Pfarrhäuser in Schloßvippach und Udestedt – von denen eines eigentlich nicht mehr benötigt wird. Großrudestedt und Umgebung werden von Stotternheim aus von Pfarrer Jan Redeker betreut, für den neuen Pfarrbereich Schloßvippach-Udestedt steht bereits fest, dass das Pfarrhaus in Schloßvippach künftig als Wohnsitz des Pfarrers oder der Pfarrerin dienen wird.

Noch gäbe es keinen Namen für die Nachfolge von Pfarrerin Christiane Eckert, von der der neue Bereich zur Zeit noch betreut wird. Auf eine erste Ausschreibung gab es keine Bewerbungen, die zweite endet Ende Februar. Fest steht auch, dass Christiane Eckert Ende September in den Ruhestand gehen wird. Sie habe es aber jetzt schon möglich gemacht, dass ihr bisheriger Wohnsitz, das Pfarrhaus von Udestedt, in die Kur genommen wird. Denn es soll auch weiterhin von der Evangelischen Kirche genutzt werden – als Wohnung für eine Gemeindepädagogin. Zwei derartige Stellen seien laut Heidbrink im Kirchenkreis jetzt neu geschaffen worden. Eine im Raum Apolda, eine zweite für den westlichen Bereich, zwischen Stotternheim und Schloßvippach. Melanie Oswald wird sich den Gemeinden im Mai vorstellen. Die aus dem Raum Saalfeld stammende Religionspädagogin wird gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten nach Udestedt ziehen. Im Vorfeld soll das Pfarrhaus renoviert werden. 300000 Euro habe der Kirchenkreis dafür in die Hand genommen. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Vorerst wurde altes Inventar demontiert und entsorgt. In diesen Tagen soll mit dem Ausbau begonnen werden – bis Ende April. Vorerst werde nur in das Wohngebäude des Pfarrhofes investiert. Ob der Traum von Pfarrerin Christiane Eckert von einem Jugendtreff doch noch realisiert wird bleibt offen. Das Nebengebäude bleibt (vorerst) außen vor. Über dessen Zukunft, so Heidbrink, müsse zu gegebener Zeit mit der Kirchgemeinde entschieden werden.