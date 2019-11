Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über 1000 Glückliche beim Megamarsch

Erfurt. 1126 Teilnehmer gingen an den Start, 1005 schafften es ins Ziel bis nach Erfurt-Windischholzhausen, wofür sie zwölf Stunden Zeit hatten. Und alle waren sich nach der sportlichen Wanderung einig: Eine tolle Veranstaltung bei Traumwetter, erstklassig organisiert, wunderbare Strecken bis weit hinein ins Weimarer Land, auch wenn der Regen den Untergrund teilweise sehr matschig gemacht hatte.

Lob gab es vor allem auch für das riesige Angebot an den Verpflegungsstationen in Elleben, am Stausee Hohenfelden, auf der Stiefelburg und in Eichelborn. Außer Brot, Fitnessriegeln, Salzstangen, Bananen, warmen und kalten Getränken waren vor allem Gewürzgurken sehr begehrt. Der Rucksack war deshalb für den Marsch fast entbehrlich. Es sei denn, man benötige Sachen zum Wechseln.

Viele der Teilnehmer werden wohl beim 1. Adventurewalk durch Thüringen (25 und 50 Kilometer) am 18. April wieder dabei sein.