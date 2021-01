Über 1000 Unterschriften gegen Gewerbegebiet Erfurt-Urbich

Auf diesem Feld bei Urbich will die Landesentwicklungsgesellschaft ein Technologiezentrum entwickeln. Bereits im Frühjahr 2019 formierte sich Protest dagegen. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Erfurt Der Ortsteilrat will erreichen, dass sich der Petitionsausschuss des Landtags mit den Plänen befasst.

Für eine Petition gegen das geplante Gewerbegebiet bei Urbich sind bereits über 1000 Unterschriften zusammen gekommen. Das hat der Urbicher Ortsteilbürgermeister Peter Fitzenreiter mitgeteilt. Zu den 565 Unterschriften, die bis Dienstagmittag auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags in Internet registriert wurden, kämen in etwa noch einmal so viele handschriftlich gesammelte Unterschriften hinzu.

Die Petition, die vom Urbicher Ortsteilrat, dem Bauernverband, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der im Stadtrat vertretenen Mehrwertstadt angestoßen wurde, fordert vom Land die Einflussnahme auf die landeseigene Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). So soll verhindert werden, dass die LEG einen bestehenden Acker wie geplant als Technologiezentrum entwickelt. Die Nutzung eines 45 Hektar großen Ackers mit bestem Boden widerspreche den Richtlinien des Landes, nach denen die Neuversiegelung von Böden vermieden und der Entwicklung von Brachen Vorrang gegeben werden soll, heißt es.

Zudem warnen die Einreicher unter anderem vor einer Beeinflussung des Mikroklimas und der Frischluftzufuhr für die Landeshauptstadt. Der Petitionsausschuss des Landtages hatte die Petition für gültig erklärt und muss sich auch inhaltlich mit dem Thema befassen, wenn bis zum 19. Januar 1500 Unterschriften zusammen kommen.

Laut Peter Fitzenreiter werden daher in den kommenden zwei Wochen weitere 450 Unterschriften für einen Erfolg der Petition benötigt. Der Ortsteilbürgermeister zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Zuspruch. Besonders junge Menschen seien unter den Unterzeichnern in großer Anzahl vertreten. Beteiligt hätten sich auch Bewohner von Nachbarorten und aus anderen Thüringer Kommunen.

Allerdings mache sich das Fehlen von sozialen Kontakten und von Feiern während der Corona-Krise bemerkbar. Ohne diese Zusammenkünfte, wie das abgesagte Urbicher Tonnenfeuer, würden sich die Informationen über die Petition langsamer verbreiten. „Manche Menschen, die unterschreiben würden, haben noch gar nicht davon gehört“, bedauert Fitzenreiter.