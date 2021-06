Über Fahrbahn getorkelt - Rote Ampel ignoriert: Mann tritt wutig gegen Auto

Erfurt Das sind die Polizeimeldungen aus Erfurt

56-Jährige fährt quer über die Fahrbahn

Eine BMW-Fahrerin sorgte am Montagabend für Aufsehen. In Großbrembach benötigte sie die gesamte Fahrbahnbreite, um mit ihrem Auto voran zu kommen. Der Grund für die auffällige Fahrweise der 56-Jährigen zeigte sich beim Alkoholtest. Die Frau erreichte einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Führerschein der Verkehrssünderin wurde sichergestellt, eine Strafanzeige wurde erstattet.

Barfuß gegen Auto getreten

Am Leipziger Platz lief am Montagvormittag ein Mann über eine rote Fußgängerampel. Ein Autofahrer bemerkte das und hielt an. Statt sich zu bedanken trat der Fußgänger barfuß gegen die Beifahrertür des Polos und verursachte einen Schaden von 500 Euro.

Ohne Schuhe ergriff der Mann die Flucht. Dank guter Personenbeschreibung wurde der polizeibekannte Täter im Bereich des Angers gefasst. Der 44-Jährige war betrunken und brachte es auf 2,5 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

