Überfallkommando in Erfurter Wohnung - Polizei vermutet politisches Motiv

Erfurt. In Erfurt haben in der Nacht mehrere Personen eine Wohnung gestürmt und die Bewohner zum Teil schwer verletzt. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus und sucht dringend Zeugen.

Die Erfurter Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Wie die Polizei informierte, seien in der Nacht zum Freitag in Erfurt vier bis fünf Personen gewaltsam in eine Wohnung in der Dornheimstraße eingedrungen. Die Unbekannten hätten schwarze Kleidung mit der Aufschrift "Polizei" getragen und verschafften sich unter Gewaltanwendung Zutritt zu der Wohnung.

Sie überwältigten die schlafenden Bewohner und verletzten sie. Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Laut Informationen des MDR handele es sich bei dem 25-jährigen Opfer um einen polizeibekannten Rechtsextremisten. Er soll unter anderem am Überfall auf eine Gruppe Jugendlicher vor der Thüringer Staatskanzlei im Sommer vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein. Laut dem MDR soll der 25-Jährige gefesselt und mit Chlor übergossen worden sein. Anschließend sollen die Unbekannten ihm ein Bein gebrochen haben. Auch seine Freundin wurde offenbar gefesselt am Tatort zurückgelassen.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen seien die Täter bislang noch auf der Flucht. Die Erfurter Kriminalpolizei schließt ein politisches Motiv nicht aus und sucht nun dringend Zeugen, die am Freitagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich der Dornheimstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer: 0361/ 574324602 entgegen.

