„Überlegen, ob jede vierspurige Straße in Erfurt nötig ist“

Matthias Bärwolff, der Linke-Fraktionschef im Erfurter Stadtrat, wurde im Dezember zum neuen Dezernenten für Bau und Verkehr gewählt. Im Februar tritt er die Nachfolge von Alexander Hilge (SPD) an. Wir sprachen mit ihm über den Schulbau, die Verkehrswende und sein Verhältnis zu Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Was haben Sie denn dem Stadtrat versprochen, dass er Sie in der Stichwahl mit 29 Stimmen zum Dezernenten für Wirtschaft, Bau und Verkehr gewählt hat?

Zuerst habe ich deutlich gemacht, dass ich kein Wirtschaftsexperte bin. Meine Schwerpunkte liegen viel mehr in den Fragen, wie wir die Verkehrswende umsetzen, den Umweltverbund und die Rad-Infrastruktur stärken können. Ich schlage vor, in den nächsten Jahren einen Verkehrsentwicklungsplan für den ÖPNV zu erstellen, der über das Bisherige hinausgeht und eine Richtung aufzeigt, wohin wir mit dem ÖPNV und in der Verkehrswende wollen. Der Schulbau und die Schulsanierung sind ebenfalls von enormer Bedeutung.

Es betrübt Sie also nicht, dass der Oberbürgermeister Ihnen gleich nach der Wahl die Wirtschaft wieder weggenommen hat?

Ideen dazu hätte ich. Zum Beispiel, weniger auf Großinvestitionen zu setzen und mehr die eigenen Potenziale zu nutzen. Das muss jetzt aber der Herr Linnert machen. (redaktionelle Anmerkung: gemeint ist Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert (SPD)).

Sie haben ja noch Bau und Verkehr. Was sehen Sie neben dem ÖPNV und den Schulen als größte Herausforderung?

Da fällt mir eine Menge ein. Wir haben zum Beispiel die Auswirkungen des Klimawandels schon deutlich erlebt. Ich möchte deshalb mit dem Tiefbau- und dem Gartenamt überlegen, wie wir Wasser in der Stadt halten können. Wir wollen uns moderne Methoden ansehen, mit deren Hilfe das Stadtgrün auf Straßen und Plätzen auch in Dürreperioden gedeiht. Das Abwasserbeseitigungskonzept muss ebenfalls fortgeschrieben und umgesetzt werden.

2019 ernteten Sie Protest mit der Aussage, der Großteil der Schulen sei gut ausgestattet und bereits saniert. Wie beschreiben Sie den Zustand aktuell?

Ich bleibe dabei, dass ein Teil der Schulen saniert ist. Bei den Berufsschulen muss sich Erfurt nicht verstecken. Aber ein Drittel der Schulen ist in einem katastrophalen Zustand. Wir müssen Ausweichquartiere in Größenordnungen schaffen und eine Struktur aufbauen, in der die Sanierung gelingen kann. Ich halte nichts davon, Dinge zu versprechen, die wir nicht halten können, wie eine Sanierung aller Schulen in zehn Jahren. Aktuell reichen die beiden Ausweichquartiere nicht, im Jahr drei oder vier Schulen zu sanieren. Eine Sanierung im laufenden Betrieb funktioniert auch nicht. Zu den Lösungen braucht es nicht allein das Liegenschaftsamt: die Stadtplanung, das Bildungsamt und viele weitere Ämter müssen alle an einem Strang ziehen.

Mehr Fördergelder vom Land würden helfen. Leider scheint das Land lieber Kleinstschulen auf Dörfern sanieren zu wollen, als Platz in der wachsenden Landeshauptstadt zu schaffen. Können Sie als gut vernetzter Linker eine gerechtere Verteilung erreichen?

Das ist das Ziel. Die Stadt muss aber in der Lage sein, das Geld auch auszugeben. Wir können es nur einsetzen, wenn wir eine Planung auf Vorrat und mehr Ausweichquartiere haben. Deshalb müssen wir zuerst die Planungskapazitäten schaffen, wie wir es als Linke schon lange fordern.

In jedem Fall werden die Schulen eine Menge Geld kosten. Wie und vor allem wann kann Erfurt dann den ÖPNV kostenfrei machen?

Dann, wenn wir die Strukturen im Stadtverkehr so ausgebaut haben, dass wir die nötige Qualität bieten können. Wir müssen die EVAG-Flotte und das Personal ausbauen und der EVAG ausreichend Platz in der Stadt geben. Es bringt ja niemanden weiter, im Bus zu sitzen, wenn er im Stau steht.

Als Stadtrat lehnten Sie neue Parkhäuser ab und wollten Fahrspuren verengen. Müssen Autofahrer jetzt mit Einschränkungen rechnen?

Es gelten die Beschlüsse des Stadtrates. Ich werde nicht versuchen, Beschlüsse etwa zu Parkhäusern zu torpedieren. Der Stadtrat entscheidet auch, welche Straßen wie saniert werden. Der Verkehrsversuch in der Talstraße, wo eine Fahrbahnverengung den Radfahrern zu Gute kommt, ist doch ein gutes Beispiel, wie pragmatische Lösungen zustande kommen können. Warum sollen solche Lösungen etwa in der Clara-Zetkin-Straße nicht möglich sein?

Autofahrer müssen also auf Spuren verzichten?

Die Mitfahrquote in Erfurt beträgt 1,2 – nur in jedem fünften Auto sitzt also ein Beifahrer. Wenn dieselben Leute jeden Tag allein dieselbe Strecke fahren, stimmt doch was nicht. Es muss möglich sein, dass mehr Leute diese Strecke mit dem Bus oder dem Rad zurücklegen. Vor Corona war der ÖPNV an der Belastungsgrenze. Das zeigt, dass er attraktiv ist, aber auch, dass er mehr Platz braucht. Wir müssen deshalb überlegen, ob jede vierspurige Straße nötig ist und welche Priorität der ÖPNV und die Radfahrer erhalten sollen. Am Ende wird aber der Stadtrat entscheiden und nicht der Dezernent Bärwolff.

Wenn es nach dem Oberbürgermeister geht, spielt es ohnehin keine Rolle, was Sie möchten. Sie sollen ausführen, was in anderen Dezernaten geplant wird, hat er gesagt.

Der OB wollte ja auch, dass Niklas Waßmann Dezernent wird. Er wird akzeptieren müssen, dass ich ein politischer Dezernent bin, der etwas will. Aber natürlich werde ich mich in die Struktur einpassen. Ich habe einen kurzen Draht zu vielen Mitarbeitern und habe schon mit den Amtsleitern telefoniert: Es ist eine gute Mannschaft, auf die ich mich freue. Mein Vorgänger Alexander Hilge hinterlässt ein gutes Haus. Und um Herrn Bausewein zu beruhigen: Der Berg der Pflichten ist so groß, dass wir zur Kür so schnell gar nicht kommen werden. (redaktionelle Anmerkung: CDU-Stadtrat Niklas Waßmann wurde bei der Wahl im Dezember vom Oberbürgermeister für das Dezernentenamt nominiert.)

Aber die Stadtentwicklung, die Sie ja studiert haben, hätten Sie schon gerne gehabt?

Das wäre ein attraktives Themenfeld gewesen. Der Oberbürgermeister hat mit mir noch nicht groß über seine Pläne in der Ressort-Aufteilung gesprochen. Auch ich habe aber nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und habe nicht vor, alles Mögliche an mich zu ziehen.