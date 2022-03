„Ukrainern in Erfurt eine Heimat geben“

Etwa 5000 Menschen haben sich nach Einschätzung der Polizei an der Friedensdemo auf dem Erfurter Domplatz beteiligt. Politiker appellierten an die Erfurter und Thüringer, in ihrer Hilfsbereitschaft nicht nachzulassen. Menschen aus der Ukraine berichteten vom Alptraum, den Putin mit seinem Krieg über die Menschen gebracht hat.