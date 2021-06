Umbruch vollzieht sich in Erfurter Reglerkirche

Erfurt. Nicht nur die bisherige Pfarrerin Gabriele Lipski verlässt die Gemeinde.

In der Reglergemeinde Erfurt vollzieht sich derzeit ein umfassender Umbruch: Pfarrerin Gabriele Lipski, die der Reglergemeinde von Januar 2015 bis Juni 2021 vorstand, wechselt zur Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), um dort ab 1. Juli als Referentin für Sonderseelsorge tätig zu sein. Lipskis bisherige Stelle in der Reglergemeinde ist bereits zur Neubesetzung ausgeschrieben worden.

Personelle Veränderungen gibt es auch beim übrigen Personal. Bereits neu besetzt wurden die Kantorenstelle und die Stelle im Sekretariat der Gemeinde. Da der jetzige Gemeindepädagoge Konrad Ludwig zum 30. November dieses Jahres in den Ruhestand geht, steht auch hier eine personelle Veränderung an.

Pfarrerin Gabriele Lipski hat in der Regler-Gemeinde, die ihr sehr am Herzen lag, neue Akzente gesetzt. Ihr sind neue Projekte in der Gemeinde wie die ökumenische Partnerschaft mit den Augustiner-Mönchen, der Across-Gottesdienst und das tägliche Mittagsgebet zuzuschreiben.

Senior Dr. Matthias Rein, der den Weggang Lipskis bedauert, übernimmt die Vertretung von Gabriele Lipski gemeinsam mit drei andern Pfarrern aus dem Kirchenkreis.

Pfarrerin Gabriele Lipski wird am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Reglerkirche verabschiedet, Beginn ist um 9.30 Uhr.