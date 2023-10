Umgang mit Smartphone und Demenz: Erfurter Seniorenklubs starten Veranstaltungsreihe

Erfurt. Von Oktober bis Januar stehen in den Erfurter Seniorenklubs digitale Technik und Demenz im Fokus. Hier die Termin-Übersicht.

Im Oktober, November, Dezember und im Januar laden die vier städtischen Seniorenklubs zu Informations- und Mitmachveranstaltungen ein. Die Themen sind digitales Älterwerden sowie Demenz. Jeder Termin ist für jeweils zwei Stunden ausgelegt. Die Veranstaltungsreihe findet wiederholt in den Seniorenklubs am Roten Berg, in der Hans-Grundig-Straße, in der Weitergasse und in der Berliner Straße statt.

Beim Thema digitales Älterwerden werden laut Ankündigung der Stadt Fragen rund ums Smartphone beantwortet, sowie die wichtigsten Tasten und Funktionen gezeigt. Gern kann das eigene Smartphone mitgebracht werden. Das Senioren-W-Lan der Klubs kann genutzt werden. Die Veranstaltungen sind für maximal 15 Personen ausgelegt, weshalb um Voranmeldung gebeten wird.

Praktische Übung soll Demenz simulieren

Bei den Veranstaltungen zum Thema Demenz werden Ursachen und Symptome, Verhaltensmuster bei Demenz, Kommunikation sowie Umgang mit an Demenz Erkrankten besprochen. Die Alzheimer-Gesellschaft wird zusätzlich eine praktische Übung in die Veranstaltung einbauen. Hierbei spüren Teilnehmer selbst, wie es sich anfühlt, an Demenz erkrankt zu sein.

Diese Veranstaltungen sind für maximal zwölf Personen ausgelegt, weshalb auch hier um Voranmeldung gebeten wird.

Hier die Termine im Oktober: Digitales Älterwerden – 18. Oktober, 14.30 bis 16.30 Uhr, Klub Roter Berg; 19. Oktober, 13 bis 15 Uhr, Klub Hans-Grundig-Straße.

Demenz – 18. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Klub Berliner Straße; 25. Oktober, 14.30 bis 16.30 Uhr, Klub Roter Berg; 26. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Klub Berliner Straße.

Alle Termine der Veranstaltungsreihe sind abrufbar unter erfurt.de/ef145817