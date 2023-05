Umleitungen im Erfurter Busverkehr

Erfurt. Durch Bauarbeiten sind ab dem 15. Mai zahlreiche Buslinien im Stadtgebiet von Erfurt von Beeinträchtigungen betroffen.

Wegen Bauarbeiten verkehrt die Buslinie 9 bis 2. Juni zwischen Salinenstraße und Schwimmhalle Johannesplatz in Richtung Daberstedt über Ilversgehofener Platz. Die Haltestelle Neusißstraße entfällt. Genutzt werden sollten die Haltestellen Salinenstraße und Ilversgehofener Platz. Wegen Bauarbeiten verkehrt die Buslinie 36 in Richtung Stollbergsiedlung auch mit veränderter Linienführung zwischen Otto-Lilienthal-Schule und Grubenstraße. Die Haltestelle Salinenstraße kann von der Buslinie 36 in Richtung Stollbergsiedlung nicht bedient werden. Im Bereich Albrechtstraße/Gutenbergplatz fahren die Buslinien 90, 91 und 92 im Umleitungsverkehr.