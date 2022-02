In der Gutenbergstraße wird ab 1. März gebaut. Sämtliche Parkplätze fallen dann weg.

Umwege für Schüler und Autofahrer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium

Erfurt. Bauarbeiten in der Gutenbergstraße bringen ab Dienstag Umleitungen mit sich

Ab Dienstag wird in der Gutenbergstraße gebaut. Die Bauarbeiten sind zwischen der Albrechtstraße und der Blumenstraße geplant. Was genau wird gemacht? Die Straße wird grundhaft ausgebaut, daran sind auch die Stadtwerke Netz GmbH, die ThüringenWasser GmbH und der Erfurter Entwässerungsbetrieb beteiligt. Außerdem wird der gesamte Bereich neu geordnet, sprich es werden Fahrstreifen für stadtein- und stadtauswärts führende Radwege angelegt.

„Die Maßnahme ist eminent wichtig“, sagt Frank Helbing vom Tiefbau- und Verkehrsamt. „Sie stellt einen wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz dar.“ 1,8 Millionen Euro sind veranschlagt, das Vorhaben ist nicht nur finanziell ein großer Schritt, sondern auch einer auf dem Weg in eine fahrradfreundlichere Stadt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer mit dem Rad aus der Stadt kommt, muss bisher durch die Blumenstraße über die Albrechtstraße zum Gutenberg-Gymnasium.

Allerdings nimmt diesen Umweg kaum ein Radfahrer in Kauf, die meisten nutzen die Gehwege – was teils zu sehr beengten Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern führt. Die Bauarbeiten finden also zugunsten des zukünftigen Radverkehrs statt.

Allerdings ziehen sie auch große Einschränkungen in den kommenden Monaten nach sich. Die Bauzeit ist bis Ende Dezember angesetzt. Bis dahin dürfte es eng im Viertel werden. Schließlich fallen 57 Stellplätze mit einem Mal weg. Den Anwohnern wurde dies schon vor einiger Zeit in einer Postwurfsendung mitgeteilt. „Wir stehen in Kontakt mit ihnen und haben ihnen auch alternative Parkplätze ein Stückchen entfernt angeboten“, sagt Frank Helbing.

Während der Bauarbeiten ist die Gutenbergstraße voll gesperrt. Für alle Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen eingerichtet. Lediglich die Anwohner können über einen kleinen Gehweg ihre Häuser erreichen. Mit dem Auto kommen sie nicht zu ihren Grundstücken. „Das Baugeschehen bringt Schmutz, Staub und Lärm mit sich, auch wenn von vornherein mildernde Maßnahmen getroffen werden“, macht die Stadtverwaltung aufmerksam. „Belieferungen mit Sperrgütern, Massengütern wie beispielsweise Öl und Gas, Materialien für eigene Bauvorhaben sind während der Bauzeit nur eingeschränkt und in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglich“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter

Einschränkungen gibt es aber auch für die zahlreichen Schüler, die das Gutenberg-Gymnasium besuchen und beispielsweise mit der Straßenbahn kommen oder aus der Innenstadt. Die bauausführende Firma machte darauf aufmerksam, dass die Schüler und Lehrer die ausgewiesene Fußgängerführung über die Albrechtstraße und Blumenstraße nutzen sollen.

Das bedeutet, wer aus Richtung Domplatz gelaufen oder mit dem Rad kommt, muss in der Blumenstraße geradeaus weiter und nach etwa 200 Metern links abbiegen. Zeitlich dürfte dieser Umweg nur drei bis fünf Minuten länger sein. Für Autofahrer geht es im großen Bogen um das Viertel herum. Sie werden bereits am Binderslebener Knie weggelenkt. „Durchs Borntal können wir keinen schicken“, sagt Frank Helbing. „Wir werden dort den Schleichverkehr unterbinden.“ So wird die Einbahnstraßenrichtung der Adam-Ries-Straße umgedreht. Die Autofahrer sollen über die Hannoversche Straße über die Blumenstraße zur Andreasstraße geleitet werden.

Das Tiefbau- und Verkehrsamt, so heißt es in dem Anwohnerschreiben, sichert in der Bauphase alle Nottransporte, Krankentransporte und Feuerwehranfahrten sowie die Müllabfuhr in Abstimmung mit den Rettungsdiensten und der Stadtwirtschaft ab. Die Belieferung von Ladengeschäften und Gewerbebetrieben hingegen ist nur eingeschränkt möglich.