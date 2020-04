Erfurt. Mehrere Autos und Motorräder beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt.

Unbekannte beschädigen zum Parken abgestellte Autos und Motorräder

Nach Angaben der Polizei beschädigten Unbekannte drei Autos in der Theo-Neubauer-Straße in Erfurt. Demnach schlugen die Täter die Scheibe eines Pkw Skoda ein, zerstörten die Außenspiegel eines Pkw VW sowie von einem Pkw Ford. Der hier entstandene Schaden wird von der Polizei mit 1100 Euro angegeben.

In der gleichen Nacht wurden in der Raiffeisenstraße zwei am Straßenrand abgestellte Motorräder umgeworfen. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf 800 Euro.

In beiden Fällen konnten die Täter unbemerkt entkommen.