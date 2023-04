Diebe verschafften sich in Erfurt gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte. (Symbolbild)

Unbekannte brechen gewaltsam in Erfurter Kita ein

Erfurt. Am Osterwochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Erfurt ein und erbeuteten Bargeld.

Einbrecher nutzen das lange Osterwochenende und drangen in eine Kindertagesstätte in Erfurt ein. Auf ihrem Beutezug hinterließen sie Chaos in der Einrichtung.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten gewaltsam die Eingangstür der Kita auf. Im Anschluss durchwühlten sie ein Büro und mehrere Schränke.

Die Diebe erbeuteten einen hohen 3-stelligen Geldbetrag und hinterließen einen Sachschaden von knapp 3000 Euro. Vor Ort sicherte die Kriminalpolizei zahlreiche Spuren.

