Unbekannte brechen in Erfurter Keller ein und stehlen hochwertiges Mountainbike

Erfurt. Die Täter sind in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben ein teures Rad gestohlen. Das Mountainbike war eigentlich gut gesichert.

Im Zeitraum der letzten 15 Tage haben Unbekannte in Erfurt ein hochwertiges Rad gestohlen. Es gelang den Tätern unbemerkt in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Obwohl das Rad laut Polizei in der Kellerbox zusätzlich mit einem Schloss versehen war, konnte es gestohlen werden. Der Beuteschaden beträgt 2200 Euro. Der Nutzer bemerkte den Diebstahl erst am Mittwoch.

Zeugen können sich unter der Tel. 0361 7840 0 bei der Polizei melden.