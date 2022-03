Unbekannte brechen in Erfurter Restaurant ein und stehlen Bargeld

Erfurt. Am Sonntag sind Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt eingebrochen und haben Bargeld im hohen Wert gestohlen. Die Polizei ermittelt noch.

Am Sonntag sind Unbekannte in ein Erfurter Restaurant eingebrochen. Zwischen 24 Uhr und 9 Uhr brachen sie ein Fenster auf und stiegen von dort in das Lokal ein. Daraufhin durchwühlten sie laut Polizei mehrere Schränke und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren der Täter. Die Ermittlungen dauern noch an.