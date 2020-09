Unbekannte brechen in Gaststätte in Brühlervorstadt ein

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagabend in eine Gaststätte in der Brühlervorstadt in Erfurt eingebrochen.

Um in den Gastraum zu gelangen, hätten sie eine Tür aufgehebelt, teilt die Polizei mit. Die Diebe richteten Sachschaden in Höhe von 400 Euro an.

Aus der Lokalität ließen die Täter mehrere hundert Euro Wechselgeld sowie Spirituosen mitgehen.

