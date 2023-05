Unbekannte brechen in Wohn- und Geschäftshaus am Erfurter Anger ein

Erfurt Zwei Firmen waren in der Nacht zum Donnerstag im Visier von Einbrechern in Erfurt.

Die Kriminalpolizei kam am Donnerstagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus am Erfurter Anger zum Einsatz. Laut den Angaben waren Unbekannte über Nacht in die Räume von zwei Firmen eingebrochen. Dabei beschädigten die Täter mehrere Türen.

Die Einbrecher stahlen aus den Büros Elektrotechnik, Spielzeug und Bargeld im Wert von mehr als 2500 Euro. Die Kriminalisten sicherten am Tatort umfangreiche Spuren und leiteten die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

