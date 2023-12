Unbekannte demolieren sechs Autos in Erfurt

Erfurt In Erfurt haben sich bisher Unbekannte an sechs Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei rät vor allem über die Feiertage zur besonderen Vorsicht.

Der Polizei in Erfurt wurden am Wochenende sechs beschädigte Fahrzeuge gemeldet und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, ließen die einzelnen Schadensbilder sowohl auf blinde Zerstörungswut, als auch auf den Diebstahl von Wertgegenständen schließen. An den Fahrzeugen entstand über 5000 Euro Sachschaden, zumeist aufgrund der zerschlagenen Fensterscheiben. Ein noch unbekannter Täter versuchte glücklicherweise vergeblich, ein Wohnmobil zu stehlen.

Die Erfurter Polizei rät zu erhöhter Aufmerksamkeit bezüglich Vandalismus an Fahrzeugen und Gemeineigentum und empfiehlt ganz besonders über die Weihnachtsfeiertage Wertgegenstände, Geschenke und Geldbriefe nicht im fahrbaren Untersatz sichtbar zu belassen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.