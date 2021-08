Unbekannte haben sich am Kleiderschrank eines Mannes aus Erfurt bedient (Symbolfoto).

Unbekannte shoppen in Erfurt im fremden Kleiderschrank

Erfurt. Schreck am Abend: Einbrecher haben den Kleiderschrank eines Mannes aus Erfurt durchwühlt und offenbar viel Passendes gefunden.

Seinen Augen traute ein 31-Jähriger nicht, als er Donnerstagabend in seine Wohnung am Roten Berg in Erfurt kam.

Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte über den Balkon in die Wohnung des Mannes eingestiegen und hatten sich am Kleiderschrank des Mieters bedient. Bekleidung im Wert von mehr als 600 Euro ließen die ungebetenen Gäste mitgehen.

Um wen es sich bei den Dieben handelt, ist noch nicht bekannt.