Unbekannte stehlen 20 Hühner, drei Schafe und ein Lamm

Wie die Polizei mitteilt, gehören die Tiere einem 73-jährigen, welcher diese auf einem Grundstück in Büßleben, einem Ortsteil von Erfurt, gehalten hatte. Als der Mann am gestrigen Freitagmittag sich um seine Tiere kümmern wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Demnach hatten Unbekannte das Vorhängeschloss vom Gartentor aufgebrochen. Anstatt seiner drei Schafe und einem Lamm, fand er lediglich ein Knäuel Schafswolle in einem leerem Gatter vor. Ein ähnliches Bild bot sich dem 73-Jährigem in seinem Hühnerstall. Bis auf ein paar Federn am Boden war kein einziges seiner 20 Hühner mehr in dem Stall.

Die Polizei geht davon aus, dass der Diebstahl in der Nacht von Donnerstag (23. April) auf Freitag (24. April) über die Bühne ging. Der Wert aller gestohlenen Tiere wird mit 1000 Euro angegeben.

Zeugen des Diebstahls können sich bei der Polizeiinspektion Erfurt-Süd melden. Dazu sollten sie die Fall-Nummer 0483 angeben.