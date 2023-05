Unbekannte stehlen Seniorin in Erfurt Portemonnaie – und heben Geld ab

Erfurt Einen Moment der Unachtsamkeit haben dreiste Diebe in Erfurt genutzt und einer 75-Jährigen die Geldbörse gestohlen.

Unbekannte Täter nutzten am Freitag, gegen 16.30 Uhr die Arglosigkeit einer Seniorin schamlos aus. Wie die Polizei mitteilte, war die 75-Jährige in einem Supermarkt im Erfurter Stadtteil Daberstedt einkaufen. Ihre Handtasche habe sie in ihren Einkaufswagen gestellt.

Dreiste Diebe ergriffen die Handtasche in einem unbeobachteten Moment und erbeuteten neben einem hochwertigen Mobiltelefon auch etwas Bargeld, eine Brille und die Scheckkarte der Frau.

Gesamtschaden von 1800 Euro

Die Unbekannten hoben, kurz nach dem Diebstahl, noch zwei Bargeldbeträge vom Konto der Dame ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Betrugs eingeleitet.

