Erfurt. Unbekannte haben am Freitag aus einer Bar in der Innenstadt von Erfurt einen Zigarettenautomaten gestohlen.

Unbekannte stehlen Zigarettenautomat aus einer Bar

Nach Angaben der Polizei Einbrecher schlugen die noch unbekannten Täter in der Nacht zu Freitag (Tatzeit: zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr) in der Andreasstraße in Erfurt zu. Demnach gelangten sie gewaltsam über einen Notausgang in das Gebäude ein, in welchem sich die Bar befindet.

Wie die Täter ihre Beute abtransportierten ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei sucht deshalb in diesem Zusammenhang Zeugen, die während der Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt der Polizeiinspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 mit Angabe der Fall-Nummer 109675 entgegen.