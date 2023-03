Unbekannte zerstören Informationstafel im Erfurter Steigerwald

Am Wochenende wurde eine Informationstafel an der Sternstraße im Steigerwald zerstört.

Erfurt. Am Wochenende haben Unbekannte eine Informationstafel an der Sternstraße im Steigerwald zerstört.

Unbekannte haben am Wochenende eine Informationstafel im Erfurter Steigerwald zerstört. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war sie Teil des stark genutzten Lehrpfades, der mit zahlreichen Elementen über viele Aspekte des Waldes, seine Tiere und Pflanzen sowie die Ökologie informiert.

„Es ist traurig, dass immer wieder Einzelne das zerstören, was allen zugute kommt. Besonders bitter, dass dies so kurz vor Internationalen Tag des Waldes am 21. März passiert ist und zu Beginn des Frühjahrs, wo wieder besonders viele Menschen den Wald zur Erholung nutzen", sagte Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit, Umwelt und Sport.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Stadtverwaltung rund 1000 Euro. Ein neues Schild wird in Kürze durch die Biotoppfleger der Unteren Naturschutzbehörde installiert.

Anzeige gegen Unbekannt wurde bei der Polizei gestellt. Wer Hinweise zur Zerstörung der Lehrtafel am Wochenende des 18./19. März hat, kann sich per E-Mail an umweltamt@erfurt.de oder unter 0361 655-2552 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.