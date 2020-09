Unbekannte haben einen Lkw-Anhänger in Erfurt angezündet (Symbolfoto)

Erfurt. Eine Kunststoffplane auf einem Lkw-Anhänger hat in einem Erfurter Ortsteil gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte zünden Lkw-Anhänger in Erfurt an

Ein Lkw-Anhänger hat in der Nacht zu Freitag in Kühnhausen gebrannt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, zündeten Unbekannte die auf dem Anhänger angebrachte Kunststoffplane an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Auf weitere Fahrzeuge oder Gebäude griff das Feuer nicht über. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden, die Polizei sicherte die Spuren.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Zeugenhinweise.

Betrunkener Jeep-Fahrer sorgt für kilometerlangen Stau auf B4

Brand in Treffurt: Frau geht in Wohnung zurück und damit in den Tod