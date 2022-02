Unbekannter legt Brand in Mehrfamilienhaus in Erfurt

Erfurt. In der Andreasvorstadt in Erfurt hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ursache war Brandstiftung.

Ein Feuerteufel hat laut Polizei am späten Sonntagabend in der Andreasvorstadt in Erfurt einen Brand gelegt. Demnach bemerkten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Baumerstraße gegen 23.20 Uhr, dass Feuer im Keller ausgebrochen war. Dort hatte eine unbekannte Person mehrere Gegenstände angezündet.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und musste das Gebäude nicht evakuieren. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Außerdem beschädigte das Feuer eine Stromleitung, sodass in mehreren Teilen des Hauses der Strom ausfiel.