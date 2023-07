Unbekannter Mann raubt 19-Jährigen in Erfurt aus

Erfurt. Ein unbekannter Mann riss einen 19-Jährigen in Erfurt in der Magdeburger Allee zu Boden und stahl ihm seine Musikbox. Der Räuber wurde nicht gefasst.

Ein 19-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Magdeburger Allee in Erfurt ausgeraubt. Wie die Polizei informierte, hatte der unbekannte Mann den 19-Jährigen zu Boden gerissen und seine Musikbox gestrohlen. Trotz Fahndung der Polizei wurde der flüchtige Räuber nicht gefasst.

Der Mitteilung zufolge ist der Dieb etwa 25 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß. Er hatte eine dunkle Hautfarbe sowie dunkle Haare mit blonden Strähnen. Zudem war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anhand der Personenbeschreibung Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0173474 beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden.

