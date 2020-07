Erfurt. Am Thüringen Park in Erfurt ist ein Mann, der einem Kind helfen wollte, von einem Unbekannten verletzt worden.

Unbekannter schlägt an Haltestelle auf Mann ein

Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwochabend in Erfurt an der Straßenbahnhaltestelle Thüringen Park. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann ein Streitgespräch zwischen einem Erwachsenen und einem Kind beobachtet. Als sich der Mann einmischte, schlug ihm der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht und verließ anschließend den Bereich.

Nach dem Verletzten wird nun gesucht. Er wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361/ 7840-0 zu melden.

