In Erfurt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei wurde ein 34-Jähriger ins Gleisbett geschubst. (Symbolbild)

Unbekannter schubst 34-Jährigen an Erfurter Haltestelle ins Gleisbett

Erfurt. An der Straßenbahnhaltestelle Melchendorf in Erfurt wurde ein 34-Jähriger von einem Unbekannten ins Gleisbett geschubst. Der Fremde ging zudem mit einem Gegenstand auf sein Opfer los.

An der Straßenbahnhaltestelle Melchendorf in Erfurt kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei wurde ein 34-Jähriger von einem Unbekannten ins Gleisbett geschubst, außerdem wurde er von dem Fremden mit einem Fahrradschloss auf den Kopf geschlagen.

Die Freundin des Opfers ging dazwischen und wurde ebenfalls von dem unbekannten Mann angegriffen. Die Frau und ihr Partner trugen bei der Rangelei leichte Verletzungen von sich. Der Unbekannte konnte flüchten.

Laut Angaben der Polizei ergab der Atemalkoholtest des 34-Jährigen einen Wert von über 2,7 Promille, seine Freundin war ebenfalls alkoholisiert.

