Mitarbeiter der Universal Agrar Mittelhausen sorgten in Haßleben dafür, dass die wichtigsten Straßen im Ort beräumt und der Schnee aus dem Dorf geschafft wurde.

Unbürokratische Hilfe beim Winterdienst in Erfurter Gemeinden

Während in der Landeshauptstadt meist aus dem Fenster geschaut und auf den Winterdienst gehofft wurde, war nach dem großen Schnee in den Gemeinden rund um Erfurt schweißtreibende Handarbeit angesagt. Zumal viele Dörfer auf der Prioritätenliste der Räumdienste weit hinten stehen, und die den Gemeinden zur Verfügung stehende Technik oft nicht für die außergewöhnlichen Schneemengen ausreichte. In jedem Haushalt der Gemeinden sind für den Winterdienst deswegen entsprechende Mittel eingeplant, um zusätzliche Hilfe zu finanzieren.