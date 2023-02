Unerbittlicher Stalker: Mann in Erfurt verfolgt Pärchen bis nach Hause

Erfurt. Am frühen Sonntagmorgen verfolgt ein Mann ein Pärchen in Erfurt bis zur Wohnungstür. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Pärchen in Erfurt verfolgt und massiv bedrängt. Der unbekannte Täter hatte den Mann und die Frau im Alter von 42 und 45 Jahren am Anger provoziert und Streit gesucht.

Als das Paar gegen 4 Uhr in die Straßenbahnlinie 5 in Richtung Zoopark stieg, folgte ihnen der Täter. Dieser bedrängte die beiden weiter, sodass unbekannte Fahrgäste in der Tram einschritten. Der unbekannte Mann ließ aber nicht von dem Pärchen ab und folgte ihnen bis zur ihrer Wohnanschrift.

Hier öffnete er mit Gewalt die Tür zum Treppenhaus und versuchte in die Wohnung der beiden Flüchtenden zu gelangen. Wegen des Verdachts der Nötigung, des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung sucht die Polizei Zeugen des Geschehens.

So beschreibt die Polizei den Täter:

Normale Statur

Der Mann sprach Russisch

kurze dunkle Haare

etwa 30 Jahre alt

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.

