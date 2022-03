Unfall mit Fahrschulauto bei Erfurt

Erfurt. Am Montag ist es zu einem Unfall mit einem Fahrschulauto auf der Ostumfahrung Richtung Norden gekommen. Ein LKW Fahrer fuhr auf das Auto auf.

Am Montag ist es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrschulauto gekommen. Eine 29-jährige Fahrschülerin war auf der Ostumfahrung in Richtung Norden unterwegs. Kurze Zeit später fuhr auf Höhe Abzweig Roter Berg ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf das Fahrschulauto auf.

Die 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß laut Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 6000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.