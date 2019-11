Löbervorstadt LöbervorstadtEin Wildunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Bereich des Tannenwäldchens ereignet. Ein 39-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Bismarckturm unterwegs, als etwa 300 Meter vor dem ...

Unfall mit Wildschwein

Ein Wildunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Bereich des Tannenwäldchens ereignet. Ein 39-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Bismarckturm unterwegs, als etwa 300 Meter vor dem Ortseingangsschild ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Das Tier und das Auto stießen zusammen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Wildschwein verschwand nach dem Unfall im Wald.

Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille.