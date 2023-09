Unfall wegen freilaufendem Hund und Täter brechen bei Optiker ein - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. Da ein Hund auf die Fahrbahn sprang, stürzte eine Radfahrerin und zog sich Verletzungen zu. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin. Diese war laut Angaben der Polizei die Johannesstraße entlanggefahren, als plötzlich ein Hund auf die Straße sprang und die Verkehrsteilnehmerin zu Boden stürzte.

Der Hund war zuvor aus dem Kofferraum eines Autos gesprungen, welches am Fahrbahnrand geparkt hatte. Die Fahrradfahrerin erlitt durch den Unfall unter anderem Prellungen am gesamten Körper sowie eine Verletzung am Handgelenk. Sie musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Einbruch beim Optiker

In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte man in Erfurt mehrere laute Donnergeräusche wahrnehmen. Grund hierfür war jedoch kein Unwetter, sondern, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, zwei Männer im Alter von 23 und 34 Jahren, die damit beschäftigt waren in das Ladengeschäft eines Optikers in der Innenstadt einzubrechen.

Die Männer zerstörten die Schaufensterscheibe und entwendeten viele der ausgestellten Brillen. Die beiden Personen flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei, wurden jedoch von dieser kurze Zeit später aufgegriffen. Sie hatten zahlreiche Brillen bei sich. Zudem waren sie der Polizei bekannt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

Senior fährt Fußgängerin an

Am Montagvormittag verwechselte ein Autofahrer am Hirschlachufer das Brems- mit dem Gaspedal und verursachte einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior von einem Parkplatz gefahren, als es zu der Verwechslung kam.

Statt zu bremsen gab er Gas und streifte mit seinem Auto eine Fußgängerin. Anschließend stieß er noch mit einem Verteilerkasten zusammen. Die Fußgängerin trug leichte Verletzungen davon und wurde vor Ort versorgt. Kollegen der Feuerwehr kamen ebenfalls zum Einsatz und sicherten die aus dem Verteilerkasten hängenden Kabel.

Rollstuhlfahrer bestohlen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 31. August, hat ein Unbekannter Mann einem Rollstuhlfahrer in der Marktstraße in Erfurt 300 Euro gestohlen. Auf Höhe der Apotheke "Am Dom" wurde der Rollstuhlfahrer nach den Abgaben der Polizei von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Der Rollstuhlfahrer wollte sich aber weiter in Richtung Domplatz bewegen. Der Unbekannte habe plötzlich wie betrunken gewirkt und sich über den Schoß des Rollstuhlfahrers gebeugt. Dieser stieß den Mann dann so heftig von sich, dass er gegen die Eingangstür der Apotheke stieß. Zudem rief der Rollstuhlfahrer laut, dass der Mann ihn in Ruhe lassen solle.

Der Mann verließ dann die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Erst zu Hause stellte der Rollstuhlfahrer fest, dass ihm 300 Euro fehlten, welche er sichtbar in seiner Bauchtasche trug. Durch den Geschädigten wird die Person nur sehr vage beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze gelockte Haare. Zum Tatzeitpunkt sollen sich viele Passanten in der Marktstraße befunden haben. Wer hat die Situation beobachten und kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) oder dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 229582 zu melden.

