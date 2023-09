Unfallflucht am Erfurter Juri-Gagarin-Ring: Polizei setzt Spürhund ein

Verkehrsunfall mit zwei Pkw´s am Donnerstagmorgen am Erfurter Juri-Gagarin-Ring Kreuzung Krämpferstraße.

Erfurt. Ein Unfall in Erfurt sorgte am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen auf einer der Hauptverkehrsadern der Stadt. Der Fahrer eines der beteiligten Autos verließ die Unfallstelle widerrechtlich.

Bis in den Nachmittag hinein behinderte am Donnerstag ein Unfall am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt den Verkehr. Zwei Autos kollidierten an der vielbefahrenen Kreuzung zur Krämpferstraße. Augenzeugenberichten zufolge prallten die beiden Fahrzeuge, darunter ein Mercedes, aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Während die Polizei vor Ort den Vorfall untersuchte, stellte sich heraus, dass der Fahrer des beteiligten Mercedes die Unfallstelle verlassen hatte. Um die Person zu finden, setzten die Beamten einen Polizeihund ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.